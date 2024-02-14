Три человека погибли, 18 получили ранения при обстреле города Селидово в Донецкой области

Российские войска дважды за ночь обстреляли город Селидово в Донецкой области Украины. Три человека погибли (в том числе беременная женщина и ребенок 2015 года рождения), 18 получили ранения, об этом пишет телеграм-канал министра МВД страны Игоря Клименко.

Российские войска атаковали местную больницу, основной удар пришелся по родильному отделению. Всего в тот момент в медучреждении находилось около 200 человек, они были эвакуированы из других больниц области.

Кроме того, под обстрел попал жилой пятиэтажный дом, полностью уничтоженным оказался один подъезд. Шесть человек получили ранения, в том числе трое детей (2007, 2011 и 2016 годов рождения).