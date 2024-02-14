«Флагшток»: работника БМЗ, которого обещали отпустить, начинают судить по уголовной статье

Дмитрия Щербина, ранее работавшего на металлургическом заводе в Жлобине, 16 февраля начнут судить по статье о разжигании вражды (статья 130 УК), пишет «Флагшток». О задержании Щербина сообщал близкий к силовикам телеграм-канал, его авторы писали, что Дмитрия не будут преследовать.

О задержании Дмитрия Щербина провластный канал написал в октябре 2023 года. Его обвиняли в участии в заводских протестах в 2020 году.

«После откровенной беседы с сотрудниками правоохранительных органов и четкой оценки своих действий он может спокойно жить и работать. Так что милиция используют не только силовые методы, но и разговоры по душам. Палку никто не перегибает», — писали тогда авторы канала.

По информации правозащитного проекта Dissidentby, у Дмитрия трое детей.