В Киеве из-за негативной реакции в соцсетях отменили квиз об украинской и беларуской культуре

Киевская культурная площадка Squat 17b отменила квиз об истории Украины и Беларуси, организованный беларускими активистами. Это произошло через сутки после анонса мероприятия.

Средства, собранные на викторине, собирались отправить на нужды полка Калиновского. «Давайте разом зануримося в мовний, культурний, історичний та музичний контекст наших країн», — было сказано на афише.

В комментариях под постом с анонсом квиза люди спрашивали: «Я перепрошую, а з території Білорусі вже перестали ракети летіти, щоб такі події робити?», «А наступний з росіянами буде?», «А коли день російської мови святкувати будемо, а? Чи ви забули звідки прийшли орки в Бучу, Ірпінь, Гостомель тощо?».

«Нам шкода, що, здавалось би, конструктивний намір створив привід для конфлікту та травмував найдорожчих нам людей. Вибачте, будь ласка», — написали владельцы пространства.