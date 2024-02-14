Мама активиста Ильи Миронова стала подозреваемой по уголовному делу о содействии «экстремистской деятельности»

Мама гомельского активиста Ильи Миронова Валентина стала подозреваемой по уголовному делу о содействии «экстремистской деятельности» (часть 2 статьи 361-4 УК), об этом она рассказала в интервью «Радыё Свабода». Сейчас Валентина Миронова находится с сыном в Литве.

Как пишет «Радыё Свабода», сотрудники КГБ и милиции пришли к Валентине Мироновой 23 января во время массовых задержаний близких политзаключенных. Вопросы силовиков касались инициативы Dissidentyby, которая помогает политзаключенным и их близким. Кроме того, как рассказала Валентина, сотрудники КГБ интересовались у нее, почему она носила в СИЗО передачи для Дмитрия Попова, почему перевела на счет Ларисы Щиряковой пять рублей, почему перевела 30 рублей Андрею Толчину.

Валентина Миронова ответила силовикам, что поступила так, потому что была лично знакома со всеми этими людьми.

Позже, 29 января маму активиста вызвали в Следственный комитет, там её ознакомили с постановлением о том, что она теперь — подозреваемая по уголовному делу. Кроме того, Валентина должна была дать подписку о невыезде.

После этого Валентина покинула Беларусь. Эвакуацией мамы активиста занимался фонд BYSOL.