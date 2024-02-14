Прокуратура приостановила работу образовательного центра в Лиде из‑за учебных программ, не согласованных с райисполкомом

Прокуратура Лидского района приостановила работу образовательного центра «Вейсма». Все из-за того, что центр не согласовал с райисполкомом учебные программы, пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

В образовательном центре детей обучали английскому языку, ментальной арифметике, скорочтению, программированию и робототехнике.

«Из-за несоответствия требованиям законодательства программы не были согласованы. Несмотря на это коммерческая организация приступила к реализации образовательных программ», — говорится в сообщении прокуратуры.