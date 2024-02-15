Минский городской суд заочно приговорил представителей BYPOL к срокам от 11 до 25 лет колонии, сообщает «Белта».

Александра Азарова приговорили к 25 годам лишения свободы. Матвея Купрейчика, Владимира Жигаря, Олега Талерчика и Игоря Лобана к 12 годам. Андрею Остаповичу назначен срок в 11 лет колонии.

Их обвиняли в заговоре или действиях с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК) и разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). Азаров также признан виновным в измене государству (статья 356 УК), организации теракта (часть 4 статьи 16 статьи 289УК) и умышленного разрушения средств сигнализации на железной дороге (часть 4 статьи 16 и часть 4 статьи 309 УК).

Также осужденным назначили штрафы: Азарову — 400 тысяч рублей, Купрейчику — 220 тысяч рублей, Жигарю, Остаповичу и Лобану по 200 тысяч рублей, Талерчику — 40 тысяч рублей.

BYPOL — организация бывших беларуских силовиков. 8 июня глава объединения экс-силовиков BYPOL Александр Азаров заявил, что соцсети организации захватил бывший сотрудник Матвей Купрейчик, который ранее отказался проходить проверку на полиграфе. Купрейчик и остальные бывшие силовики обвинили Азарова в скрытии финансовых отчетов работы фонда.