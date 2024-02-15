Россия нанесла ракетный удар по Украине, в Донецкой области погибли 8 человек

В результате обстрела Донецкой области погибли 8 человек, 13 получили ранения, сообщает полиция региона.

Российская армия нанесла по региону 21 ракетный удар. Пострадали 17 населенных пунктов. В Селидово погибли трое человек: две женщины и ребенок. Шестеро человек получили ранения, в том числе — младенец. При обстреле Николаевки погибли трое человек. Еще два человека погибли при ударе по селу Богатырь.

В ночь на 15 февраля армия России запустила по Украине 26 ракет. 13 сбили воздушные силы обороны Украины. При обстреле Львова три человека получили ранения. Пострадали две школы и детский сад.

При обстреле Запорожской области пострадали четыре человека.