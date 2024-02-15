В Лунинце на 15 суток арестовали 74‑летнего активиста из Микашевич за лайки в «Одноклассниках»

15 февраля суд Лунинецкого района арестовал 74-летнего Анатолия Прищика на 15 суток за распространение «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), пишет «Вясна».

Арестовали беларуса за лайки в «Одноклассниках» под постами о Светлане Тихановской. Суд не принял во внимание медицинские заключения о тяжелых заболеваниях активиста: онкологии и проблемах с сердцем.

Анатолия Прищика задержали 12 февраля у подъезда собственного дома. Оттуда его отвезли в Микашевичский отдел милиции, а после в ИВС Лунинецкого РОВД.