Провластный телеграм‑канал рассказал подробности трагедии в Орше, где мать убила четверых детей

Провластный телеграм-канал «Белорусский силовик» опубликовал подробности трагедии в Орше, где 36-летняя мать убила четверых детей.

По информации канала, у женщины шестеро детей. Мужа забрали в ЛТП, соцопека начала процесс изъятия детей из семьи. Женщина задушила своих детей, а сама попыталась вскрыть вены. Известно, что трагедия произошла на улице Завадского.

Вечером 14 февраля в Орше обнаружили тела четырех детей в возрасте от 1 до 8 лет с признаками насильственной смерти. 36-летнюю мать детей задержали.