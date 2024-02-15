Брестчанина задержали за участие в протестах в 2020 году

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Первый рубеж» опубликовал видео с задержанным брестчанином.

На видео беларус говорит, что участвовал в протестах в 2020 году: находился на проезжей части на проспекте Машерова и выкрикивал протестные лозунги. Также он рассказал, что в телеграме у него обнаружили фотографии нацистской символики. Авторы поста написали, что беларус недавно вернулся из Польши.

«Медиазона» нашла брестчанина «Вконакте». В социальной сети он подписан как Александр Повар.

В каком статусе находится задержанный и в чем его обвиняют — неизвестно.