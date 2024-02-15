На ОНТ показали 15 задержанных «Кадрового резерва»; следователи возбудили уголовное дело

На телеканале ОНТ в программе «Будет дополнено» показали 15 человек, задержанных по делу «Кадрового резерва новой Беларуси». Пропагандист Игорь Тур заявил, что вместе с силовиками год слушал лекции для участников программы.

Имена задержанных и в каком они сейчас находятся статусе — неизвестны. В программе показали видео с одним задержанным мужчиной. В ролике он сообщил, что по совету бывшей жены подал заявку и вступил в «Кадровый резерв новой Беларуси», чтобы в будущем занять руководящую должность. Также он сообщил, что находится в КГБ.

Правозащитники «Вясны» узнали одного из задержанных в сюжете. Это барановичский активист Николай Черноус-младший. Когда его задержали и в каком статусе он находится — неизвестно.

Представитель Следственного комитета Сергей Кабакович заявил, что ведомство обладает информацией о всех участниках инициативы.

14 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело против участников и организаторов «Кадрового резерва» по статье о вхождении в состав «экстремистского» формирования (статья 361-1 УК).

По словам представителя Объединенного переходного кабинета Юрия Губаревича, курировавшего обучение, участники лекций не могли включать видео и задавать вопросы. Их данные во время конференций в Zoom были обезличены, поэтому получить их было «технически невозможно».

«Кадровый резерв новой Беларуси» — программа по подготовке беларусов для реализации реформ на местах в течение переходного периода.

Исправлено в 08:25. Исправлено количество показанных людей в сюжете