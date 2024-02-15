Учредителя частной школы «Смарт Скул» будут судить за мошенничество

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против учредителя частной школы «Смарт Скул». Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК), пишет пресс-служба СК.

По информации ведомства, учредитель школы вместе с одним из руководителей и другими людьми с июля 2021 по август 2022 года ввел в заблуждение родителей учащихся. Взял у них деньги на учебу и выводил на другие счета, не используя средства по назначению.

Следователи установили, что официально в школе училось не более 25 детей. Более 600 учеников были официально не оформлены. С ними по зуму проводили консультации и оказывали репетиторские услуги. Также в школе отсутствовали учебники, не формировалось штатное расписание школ, а некоторые учителя не были оформлены.

Общий ущерб составил более миллиона рублей. Дело передали в суд.

В сентябре 2022 года против директора школы возбудили уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями (часть 2 статьи 424 УК). Тогда в школе была травмирована одна из учениц.