В Лельчицком районе ввели режим «контртеррористической операции»

В Лельчицком районе Гомельской области на границе с Украиной ввели режим «Контртеррористической операции», пишет газета «Светлае жыццё».

«Население района просим сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур», — говорится в сообщении, опубликованном от управления КГБ по Гомельской области.

Согласно закону «О борьбе с терроризмом», в границах проведения КТО силовики могут беспрепятственно входить в жилые помещения «при преследовании лиц, подозреваемых в совершении акта терроризма или создании незаконного формирования» и использовать личные средства связи граждан.

Также закон позволяет ограничивать въезд и выезд из зоны КТО и разрешает задерживать граждан в случае несанкционированного проникновения туда.