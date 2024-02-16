За 2023 год в Беларуси по уголовным делам осудили 33,7 тысячи человек; оправдали только 47

За 2023 год в производстве беларуских судов находилось более 35,6 тысяч уголовных дел, по которым осудили 33,7 тысячи человек, об этом сообщил первый зампредседателя Верховного Суда Валерий Калинкович изданию SB.by.

Оправдательные приговоры вынесены в отношении 47 человек. Основаниями для оправдания стали отсутствие состава преступления или недоказанность участия обвиняемого в его совершении.

По словам Калинковича, количество осужденных снизилось на 11,6% в сравнении с 2022 годом. Снизилась и нагрузка на судей: на одного судью приходилось 57,9 дел, материалов и жалоб в месяц. Для сравнения в 2022 году этот показатель составлял 58,7 дел.