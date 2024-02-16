В 2023 году беларусы «добровольно» перечислили 37 млн рублей на благотворительность за донаты «экстремистам»

В 2023 году Следственный комитет передал в прокуратуру для направления в суд более 1300 дел «экстремистской направленности», об этом на заседании итоговой коллегии ведомства заявил его глава Дмитрий Гора, пишет госиздание «СБ Беларусь сегодня».

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Кроме того, по словам Дмитрия Горы, беларусы за год «добровольно» перечислили более 37 млн рублей на благотворительные цели за донаты «экстремистам». По словам председателя СК, таким образом реализуется «механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших финансирование экстремистской деятельности, явившихся с повинной и загладивших причиненный вред».