Режим «контртеррористической операции» в Лельчицком районе отменен

Проведение контртеррористической операции в Лельчицком районе завершено, сообщила местная районная газета «Светлае жыццё».

Газета ссылается на информацию от управления КГБ по Гомельской области.

15 февраля а Лельчицком районе Гомельской области на границе с Украиной ввели режим «Контртеррористической операции».

«Население района просим сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур», — говорилось в сообщении, опубликованном от управления КГБ по Гомельской области.

Журналистам «Еврорадио» в райисполкоме ответили, что в районе проходят учения силовиков, проверяют готовность своих структурных подразделений.