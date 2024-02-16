Силовики задержали трех человек в Гродненской области из‑за участия в протестах и подписок на «экстремистов»

Силовики задержали трех человек в Гродненской области, видео с ними опубликовал провластный канал «Обратная сторона».

На видео силовики в обмундировании заламывают трем мужчинам руки и кладут их на землю. Далее после склейки задержанные показаны с заблюренными лицами. Один из них снят на фоне госфлага, еще один — на фоне беларуского герба. Один из них говорит, что принимал участие в акциях протеста, еще один — что был подписан на телеграм-канал «Страна для жизни» и писал там комментарии.

По каким статьям задержаны беларусы, и что с ними сейчас — неизвестно.