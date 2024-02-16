Почетную выпускницу БГУ приговорили к 5 годам колонии за донаты

Минский городской суд приговорил почетную выпускницу БГУ Ксению Ходыреву к 5 годам колонии за финансировании «экстремистской» деятельности (часть 1 статьи 361-2 УК) и вербовке, обучении или финансировании вооруженного конфликта (часть 2 статьи 361-3 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Когда задержали минчанку — неизвестно. Но свои соцсети Ходырева перестала вести с 1 апреля 2023 года.

Издание «Наша Ніва» пишет, что девушке 27 лет, она из Минска. После школы она поступила в БГУ на факультет социальных коммуникаций. В университете Ходырева была отличницей и получила звание «почетный выпускник БГУ».

По распределению девушку направили работать в Музей физической культуры и спорта, который находится в Беларуском государственном университете физической культуры.

Ходырева болела за футбольную команду «Крумкачы» и была участницей KrumkaCheeks — женской любительской команды.