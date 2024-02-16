В КГБ рассказали подробности «контртеррористической операции» в Лельчицах

Ночью с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе несколько человек нарушили государственную границу, КГБ инициировало проведение «поисковых мероприятий», несколько человек были задержаны, пишет «Белта» со ссылкой на КГБ.

Как пишет издание, у задержанных «диверсантов СБУ» были обнаружены взрывные устройства и «иные средства поражения». КГБ приняло решение о введении режима «контртеррористической операции» на территории Лельчицкого района, район был блокирован.

В КГБ утверждают, что задержали участников «диверсионно-разведывательной группы», в состав которой входили граждане Украины и Беларуси. Сколько именно человек было задержано — не сообщается.

Как пишет «Белта», среди задержанных граждане Украины Сергей и Павел Кабарчуки, отец и сын. Сергей Кабарчук (издание приводит его кличку — «Батлер»), 1963 года рождения, живет в Ковельском районе Волынской области. По информации КГБ, ранее он был сотрудником Государственной пограничной службы Украины. Его сын Павел — 1993 года рождения.

Кроме того, был также задержан и беларус Виталий Власюк 1970 года рождения, житель Бреста.

Задержание на границе в сообщении «Белта» названо «чекистской военной операцией».

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к акту терроризма и агентурной деятельности (статьи 13, 289 и 358-1 УК).

15 февраля в Лельчицком районе Гомельской области на границе с Украиной ввели режим «контртеррористической операции». Население просили «сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур».