Осужденного на 2 года химии гродненца снова судят — на этот раз за получение иностранной помощи

Осужденного на 2 года химии за оскорбление представителя власти гродненца Сергея Маланчука судят за нарушение получения иностранной помощи, на расписание судов обратил внимание телеграм-канал «Право имеют».

Административное дело рассматривается в суде Октябрьского района Гродно. В расписании суда в разделе статьи КоАП указан Декрет Александра Лукашенко №7, который регулирует правила получения иностранной безвозмездной помощи. Суд может рассмотреть в нарушении декрета действия, которые подпадают под административную статью о нарушении законодательства об иностранной безвозмездной помощи (статья 24.15 КоАП).

Сергей Маланчук — житель Гродно, осужденный в 2021 году на два года «химии» по уголовному делу об оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Также в расписании судов значится Тереневич Татьяна, жена осужденного на 12 лет колонии заместителя председателя профсоюза «Гродно Азот» Валентина Тереневича. Женщину также судят по административной статье за нарушение получения иностранной помощи.

Суд Первомайского района Витебска рассматривает административное дело за получение иностранной помощи в отношении жены осужденного на 4 года колонии Никиты Полеонка — Александры.

Массовые задержания политзаключенных и их близких

Обновлено в 13.32. Добавлена информация о суде над Александрой Полеонок