Минюст лишил лицензии адвокатку Романа Протасевича

Министерство юстиции лишило лицензии еще двух адвокатов, об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

По причине «недостаточной квалификации» лицензий были лишены адвокатки Ирина Шабанова и Наталья Конодо. Наталья Шабанова работала в Минской городской коллегии адвокатов, защищала в суде блогера Романа Протасевича. Наталья Конодо работала в юридической консультации Ленинского района Минска.

Еще трем адвокатам было заявлено о том, что из квалификация не полностью соответствует требованиям законодательства, их аттестацию отложили на шесть месяцев.