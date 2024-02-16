Российский оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии

В российской исправительной колонии №3 16 февраля умер политик Алексей Навальный, сообщило Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В сообщении говорится, что Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и сразу потерял сознание.

«Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного», — сообщается на сайте.

Причины смерти устанавливаются. Источник RT заявил, что у Навального оторвался тромб, пишет «Медуза». ФСИН направил комиссию в ЯНАО, где умер Алексей Навальный.

Адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев рассказал «Новой газете», что был у Навального в среду, и «все тогда было нормально».

Навальному было 47 лет. Политика заключили под стражу в январе 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления «Новичком». Суд заменил политику условный срок на реальный по делу «Ив Роше». В марте 2022 года суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и «неуважении» к суду.

В августе 2023 года его приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об организации «экстремистского сообщества». Сначала политик находился в ИК-6 во Владимирской области. В середине декабря 2023 года Навального этапировали в колонию «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе (расстояние между от Москвы до поселка — более 2000 км).

14 февраля Сотрудники исправительной колонии №3 на Ямале отправили оппозиционера Навального в штрафной изолятор на 15 суток. С августа 2022 года Навального отправляли в ШИЗО 27 раз. В штрафных изоляторах он провел 308 дней.