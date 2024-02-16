Оршанка, подозреваемая в убийстве четверых детей, умерла в больнице

36-летняя Ирина Куранкова, подозреваемая в убийстве своих четверых детей, умерла в больнице, пишет издание orsha.eu.

Эту информацию «Медиазоне» подтвердил и знакомый семьи.

Убийство четверых детей в Орше. Что известно о трагедии

14 февраля в квартире дома №3 по улице Завадского в Орше были обнаружены тела четырех детей со следами удушения. В из убийстве подозревали их мать, Ирину Куранкову. Следственный комиетет возбудил уголовное дело об убийстве заведомо малолетних (пункты 1,2 части 2 статьи 139 УК). Представитель Генпрокуратуры уточнил, что будут проверены действия всех «компетентных служб в части защиты прав и законных интересов детей в данной семье».