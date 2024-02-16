Гродненца на химии Евгения Осипчика судили за получение иностранной помощи

Гродненца Евгения Осипчика, осужденного на 3 года химии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), судили по административной статье о нарушении законодательства об иностранной безвозмездной помощи (статья 24.15 КоАП), пишет издание Hrodna Life.

Дело Евгения Осипчика рассматривалось в суде Октябрьского района Гродно. Итоги суда неизвестны.

Массовые задержания политзаключенных и их близких

На днях по такой же административной статье судили гродненца на химии Сергея Маланчука, а также Татьяну Тереневич, жену осужденного на 12 лет колонии заместителя председателя профсоюза «Гродно Азот» Валентина Тереневича.

По статье о нарушении законодательства об иностранной безвозмездной помощи судят родственников политзаключенных, и бывших заключенных, задержанных во время рейда силовиков в январе. В вину им вменяют получение продуктовой помощи от инициативы INeedHelp.