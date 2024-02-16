Мининформ санкционировал показ чемпионата мира по пляжному футболу в Беларуси без получения разрешения ФИФА

Министерство информации внесло Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) в список правообладателей передач из недружественных стран, что позволяет транслировать чемпионаты организации в Беларуси без получения разрешения. Соответсвующее постановление опубликовано на pravo.by.

Документ действует до конца 2024 и распространяется на трансляцию чемпионата мира по пляжному футболу 2024.

В прошлом году в Беларуси был принят закон «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности», который разрешает использовать объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателя, если он включен в список «недружественных» стран. Кто из правообладателей является «недружественным» к Беларуси, определяет Министерство информации.

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Мининформ пока включил в перечень только ФИФА и чемпионат мира по пляжному футболу 2024.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходит с 15 по 25 февраля в ОАЭ. В нем принимает участие и сборная Беларуси.