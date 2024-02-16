Лукашенко сообщил о задержании «нескольких» диверсантов на украинской границе

Александр Лукашенко на общем собрании Белкоопсоюза сообщил о задержании на границе с Украиной нескольких диверсантов, среди которых был и беларус, видео выступления опубликовала пресс-служба Лукашенко.

«С помощью дронов, по болотам. Некоторые украинские граждане переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий, прежде всего, на территории России и Беларуси», — рассказал Лукашенко.

Политик сообщил, что задержание прошло в рамках КТО в Лельчицах, которая только что завершилась. Среди задержанных есть и один гражданин Беларуси.

«И это [происходит] практически 2-3 раза в неделю. Мы можем успокоится? Не можем», — добавил Лукашенко.

15 февраля а Лельчицком районе Гомельской области на границе с Украиной ввели режим «Контртеррористической операции».

«Население района просим сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур», — говорилось в сообщении, опубликованном от управления КГБ по Гомельской области.