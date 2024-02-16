Силовики задержали экс-сотрудницу Верховного Совета и Совета министров Беларуси

Силовики задержали бывшую работницу Верховного Совета и Совета министров Беларуси. Видео с женщиной опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА"».

В ролике женщина говорит, что в 90-ых годах работала в Верховном Совете и Совете министров Беларуси. После работала в различных журналах.

Женщина рассказывает, что «присутствовала» на нескольких маршах в 2020 году, обсуждала с друзьями из Украины и Израиля политику и «подписана на несколько каналов». Скорее всего речь идет о каналах, которые признали «экстремистскими».

По какой статье задержана женщина, неизвестно. Авторы канала пишут, что ее арестовали на 15 суток.