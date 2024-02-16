СК начал «спецпроизводство» против советника Тихановской Франака Вечерко

Следственный комитет начал «специальное производство» против советника Светланы Тихановской Франака Вечерко, пишет пресс-служба ведомства.

Франака Вечерко инкриминированы:

Измена государству (часть 1 статьи 356 УК);

Заговор с целью захвата государственной власти (часть 1 статьи 357 УК);

Публичные призывы к действиям против нацбезопасности (статья 361 УК);

Дискредитация Беларуси (статья 369-1 УК);

Создание и руководство «экстремистским» формированием, в том числе повторно (статья 361-1 УК);

Разжигание вражды (статья 130 УК);

Организация массовых беспорядков (статья 293 УК);

Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК);

Клевета в отношении Александра Лукашенко (статья 367 УК).

«Специальное производство» подразумевает, что уголовное дело расследуется заочно, когда обвиняемый по нему находится не в Беларуси. После этого следует заочный суд. Таким образом осудили, например, Светлану Тихановскую, или Павла Латушко. Их приговорили к 15 и 18 годам колонии.

