Что известно про беларуса, задержанного во время «контртеррористической операции» в Лельчицах

Во время «контртеррористической операции» в Лельчицах ночью с 14 на 15 февраля было задержано как минимум трое человек. Один из них, как сообщили в КГБ, гражданин Беларуси Виталий Власюк.

Как рассказали «Медиазоне» в объединении бывших силовиков BELPOL, Виталий Власюк родился в 1970 году в городе Кизыл-Арват в Туркменистане, жил в Бресте на улице Вульковской. Служил в воинской части 65263 в Барановичах. В последнее время работал в компании, специализирующейся на монтажных работах.

Вместе с Виталием Власюком были задержаны еще как минимум два человека — отец и сын, Сергей и Павел Кабарчуки, граждане Украины. По информации КГБ, Сергей Кабарчук — 1963 года рождения, живет в Ковельском районе Волынской области, ранее он был сотрудником Государственной пограничной службы Украины. Его сын Павел 1993 года рождения.

Издание «Белта» опубликовало фото с задержанными. На них украинцы и беларус стоят на коленях с руками за головой. Перед ними разложены, вероятно, найденные при них вещи — телефоны, документы, очки, ключи, пластиковые пакеты. Как утверждает КГБ, у задержанных «были обнаружены взрывные устройства и иные средства поражения». Задержанных охраняют вооруженные силовики в форме с шевронами КГБ.

В четверг 15 февраля в Лельчицком районе Гомельской области на границе с Украиной ввели режим «контртеррористической операции». 16 февраля КГБ отчиталось о задержании «диверсантов СБУ», которые якобы планировали теракты на беларуской террритории.