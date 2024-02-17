16 февраля на собрании Белкоопсоюза Александр Лукашенко подтвердил задержание четырех сотрудников Комитета госконтроля. Видео с выступлением опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

«Сколько у тебя уже там под следствием, четыре человека? Те, которые контролировали вместе с ним. Никто не пожалел. Сегодня ты контролер, завтра ты нарушил закон — туда», — говорил политик. В это время камеры показывали вставшего председателя комитета Василия Герасимова.

8 февраля «Наша Ніва» рассказала о 20 задержанных офицерах Департамента финансовой милиции при КГК. По информации издания, их подозревают по статьям о получении взятки (статья 430 УК) и превышении должностных полномочий (статья 424 УК).