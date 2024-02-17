Главнокомандующий ВСУ объявил о выводе войск из Авдеевки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Об этом он написал в фейсбуке.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне на более выгодные линии», — написал Сырский.

По словам Сырского, солдаты «достойно выполнили долг» и «сделали всё возможное, чтобы уничтожить лучшие российские воинские части».

«Жизнь военнослужащих — самая высокая ценность», — добавил он.

Российские военные начали операцию по окружению Авдеевки в октябре 2023 года. 8 февраля главнокомандующим был назначен Александрд Сырский, который сменил Валерия Залужного.