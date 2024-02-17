Александр Лукашенко перевел в Верховный суд Дину Кучук, которая вынесла приговор по делу BYPOL

Александр Лукашенко назначил в Верховный суд Дину Кучук, сообщает «Наша Ніва». Соответствующий указ опубликован на «Национальном правовом портале».

Пинчук работала в Минском городском суде. В день назначения она вынесла приговор по делу BYPOL. Экс-силовики заочно приговорены к срокам от 11 до 25 лет колонии.

Ранее она приговорила эксперток и исследовательниц Валерию Костюгову и Татьяну Кузину 10 годам колонии, ученого Юрия Абрамова к 3 годам колонии, пятырых минчан, которые вывесили украинский и бело-красно-белый флаги к срокам до 5 лет колонии.