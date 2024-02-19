Тело Алексея Навального не отдадут родным еще 14 дней, об этом в соцсети X (Twitter) написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Следователи сказали адвокатам и родным Навального, что в течение двух недель будет проводится «химическая экспертиза».

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3. Ему было 47 лет.

Политика заключили под стражу в январе 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления «Новичком». Суд заменил политику условный срок на реальный по делу «Ив Роше». В марте 2022 года суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и «неуважении» к суду.

В августе 2023 года его приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об организации «экстремистского сообщества». Сначала политик находился в ИК-6 во Владимирской области. В середине декабря 2023 года Навального этапировали в колонию «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе (расстояние между от Москвы до поселка — более 2000 км).