Силовики задержали минского врача за участие в протестах в Минске в 2020 году

Силовики задержали минчанина за участие в протестах в Минске в 2020 году, видео с ним опубликовал провластный канал «Книга ГУ "База"».

«Медиазона» нашла страницу задержанного во Вконтакте. Там он подписан как Влад Абушенко. Он работал врачом, в 2020 году — окончил шестой курс БГМУ.

На видео силовиков минчанин говорит о том, что принимал участие в протестах в 2020 году и теперь «понесет за это ответственность». На видео Влад Абушенко одет в свитер, однако руки не продеты в рукава. Вероятно, задержанный сидит перед камерой в наручниках.

Авторы провластного канала также демонстрируют фото, на котором минчанин стоит на проезжей части на проспекте Независимости в Минске.

По какой именно статье задержан Абушенко, и что с ним сейчас — неизвестно.