Силовики задержали ведущую и звукорежиссера «Альфа Радио»

Силовики отчитались о задержании ведущей и звукорежиссера «Альфа Радио», видео с ними опубликовал провластный канал «Книга ГУ "База"».

«Медиазона» нашла страницу задержанной ведущей в соцсетях, там она подписана как Наталья Жуковская.

На видео силовиков Наталья Жуковская говорит о том, что голосовала в 2020 году за Светлану Тихановскую, а также фотографировала бюллетень и отправляла его в чат-бот плаформы «Голос». Кроме того, по ее словам, в ее телефоне силовики нашли видео с протестов.

Ее коллега говорит о том, что работает на радио звукорежиссером, был подписан на «деструктивные телеграм-каналы», оставлял там комментарии, однако потом «удалил их».

Авторы канала утверждают, что донос на сотрудников написало руководство радиостанции.

По какой статье задержаны сотрудники радио, и что с ними сейчас — неизвестно.