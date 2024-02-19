Музыкальное объединение Belarus Outside Sound System выпустило альбом, посвященный историям беларуских политзаключенных

Объединение Belarus Outside Sound System выпустило альбом электронной музыки, посвященный историям беларуских политзаключенных и национальному культурному коду. Средства, полученные от его продажи, передадут фонду солидарности Bysol.

В плейлист включили музыкальную историю о Марии Колесниковой, большая часть треков рассказывает о беларуской культуре. Среди исполнителей — Shuma, Анна Жданова, Rriwi, Uhead и другие.

«Так что не удивляйтесь, если в ночных клубах Варшавы, Берлина или Токио вы услышите звуки минского метро или голос Марии Колесниковой. Цель нашей работы именно в этом — через современную электронную музыку рассказать о Беларуси как можно большему числу людей во всем мире», — рассказал «Зеркалу» создатель BOSS, диджей Александр Богданов.

Belarus Outside Sound System — это благотворительное гастролирующее музыкальное движение, которое поддерживает беларуских артистов в эмиграции и привлекает внимание к социально-политическим проблемам в Беларуси, сказано на сайте проекта.