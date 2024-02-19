Deutsche Welle: беларускому режиссеру грозит экстрадиция в Беларусь из Сербии

Беларускому режиссеру Андрею Гнету грозит экстрадиция в Беларусь из Сербии, пишет Deutsche Welle. В понедельник 19 февраля апелляционный суд рассмотрел его дело, решение будет вынесено в течение 20-30 дней. Пока беларус остается в заключении.

Андрей Гнет — режиссер, политический активист. Как пишет DW, его называют соучредителем «Свободного объединения спортсменов SOS BY», которое беларуские власти считают «экстремистским формированием».

Андрей Гнет был задержан 30 октября 2023 года в Сербии по запросу Интерпола из-за обвинений по экономическому делу. В отношении режиссера начата процедура экстрадиции в Беларусь.



Защита Гнета настаивает на том, что его внесли в список Интерпола и преследуют из-за его политического активизма.

Адвокаты уже подали запрос на удаление данных, касающихся Андрея Гнета, в Комиссию по контролю файлов Интерпола. Кроме того, был направлен запрос о принятии временных мер в Европейский суд по правам человека с просьбой указать правительству Сербии не экстрадировать режиссера в Беларусь.