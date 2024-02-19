После приема у прокурора у жительницы Барановичей изъяли двух внуков, которые были под ее опекой

Местная жительница в Барановичах пришла на личный прием к прокурору. После этого приема у нее изъяли двух внуков, у которых она была опекуном, пишет пресс-служба Генпрокуратуры. Во время приема прокурор заметил у женщины «признаки наличия психического расстройства».

В день, когда проводился личный прием, комиссия из работников прокуратуры, органов опеки, медиков приехала к бабушке двух внуков. По предписанию прокуратуры женщину обследовали. Медики пришли к выводу, что она больше не может быть опекуном. О каком именно расстройстве идет речь — в сообщении прокуратуры не уточняется.

Детей изъяли из семьи и поместили в учреждение здравоохранения. Готовится решение от отмене опеки.