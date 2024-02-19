Двух жительниц Кобринского района оштрафовали на 1 200 рублей за получение помощи от «экстремистского формирования»

Суд Кобринского района Брестской области оштрафовал двух местных жительниц на 1 200 рублей за получение безвозмездной помощи от «экстремистского формирования» (часть 2 статьи 24.15 КоАП). Постановления судов за 2 февраля опубликованы на Национальном правовом портале.

Одна из женщин получила продуктовую помощь на сумму 3 332 рублей, вторая — на 5 291 рублей. В документах сказано, что все товары хотели конфисковать, но во втором случае они уже были израсходованы.

Организация, которая помогала женщинам, в постановлениях обозначена буквой I. В Беларуси «экстремистским формированием» признана инициатива INeedHelp, занимающаяся покупкой продуктов пострадавшим от репрессий.