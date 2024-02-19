В Испании убит российский летчик, который в 2023 году посадил вертолет Ми‑8 в Украине

В Испании был убит российский летчик Максим Кузьминов, который летом 2023 года посадил вертолет Ми‑8 на территории Украины, эту информацию изданию «РБК Украина» подтвердил глава ГУР Украины Андрей Юсов.

Летом 2023 года Кузьминов на вертолете перелетел в Украину, как тогда писала украинская разведка, он был завербован в ходе операции, которая длилась шесть месяцев. Помимо самого вертолета он доставил в Украину важные детали для истребителей. Двое других членов экипажа не знали о его договоренностях и были убиты, отказавшись сдаваться в плен.