На жд‑вокзале в Минске убрали все надписи на английском так как здание «не является достопримечательностью»

На железнодорожном вокзале в Минске убрали все надписи на английском языке, так вокзал не является «туристической достопримечательностью», такой официальный ответ за подписью замначальника БелЖД Андрея Якобсона публикует «Наша Ніва».

В середине декабря на железнодорожном вокзале убрали все указатели на английском языке, некоторые из них просто заклеили изолентой. Тогда начальник станции «Минск-Пассажирский» Александр Дрожжа объяснил это тем, что при изготовлении указателей были допущены ошибки, и их нужно заменить, однако погодные условия тогда этого сделать не позволяли.

Сейчас беларусы решили уточнить, как теперь иностранцам ориентироваться на вокзале. Ответ на официальный запрос дал замначальника БелЖД. По его словам, иностранцам предлагается ориентироваться на вокзале с помощью пиктограмм, информационных схем, или обращаться в контакт-центр или к персоналу вокзала. А использование иностранных языков на указателях вокзала, согласно ответу Якобсона, не обязательно.