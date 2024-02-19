В Минске осудили двух местных жителей за участие в акции 2020 года

Суд Советского района Минска приговорил местных жителей Романа Курьяновича и Максима Бущика к 3 годам химии и 2,5 годам домашней химии соответственно. Их обвиняли в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет «Вясна».

Заседание прошло 27 декабря, но о его результатах стало известно только сейчас. По данным правозащитников, мужчин судили за участие в протесте 2020 года.

Кроме ограничения свободы, им постановили возместить ущерб «Минсктрансу» — 7 580 и 22 500 рублей для Курьяновича и Бущика соответственно.

2 февраля 2024 года Максима Бущика внесли в список людей, причастных к «экстремисткой деятельности».