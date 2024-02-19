Суд в Минской области приговорил машиниста к 2 годам химии за комментарий о Лукашенко

Суд Столбцовского района Минской области приговорил машиниста и жителя поселка Новый Свержень Дениса Носова к 2 годам химии по обвинению в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), пишет «Вясна».

Заседание прошло 30 ноября, но о его результатах стало известно только сейчас. Правозащитники уточняют, что Носова судили за комментарий о Лукашенко, который он написал в телеграм-канале, пока был на рабочем месте — в кабине электрички.

После вынесения приговора у него конфисковали телефон и отпустили в зале суда.