«Белсат»: польская погранслужба прокомментировала дополнительные проверки для беларусов с визами PBH

Польская пограничная служба в ответ на запрос издания «Белсат» прокомментировала требования к беларусам, въезжающим в страну с визами PBH.

«Иностранцы при въезде на территорию Польши обязаны обосновать цель и условия своего пребывания и предоставить документы, которые это подтверждают», — отметил в комментарии «Белсату» пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Польши, управляющего пунктом пропуска в Тересполе, Дариуш Сеницкий.

По словам Сеницкого, эти правила «остаются неизменными на протяжении многих лет и не изменялись в последнее время», и относятся, в том числе, и к обладателям виз по программе Poland Business Harbour.

14 и 15 февраля нескольких беларусов не пустили в Польшу по визам PBH, так как у них не было документов, подтверждающих целевое использование документа. Эту же информацию «Медиазоне» подтвердили в компании visa_helps, которая занимается помощью в получении виз.

Программа Poland Business Harbour была закрыта в январе 2024 года. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что она будет закрыта до тех пор, пока «не будут приняты решения для обеспечения надлежащей проверки компаний и иностранцев, являющихся ее бенефициарами».