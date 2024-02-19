Законопроект об административной ответственности за «пропаганду ненормальных отношений» подготовили в прокуратуре

Генеральный прокурор Андрей Швед отчитался о подготовке законопроекта об административной ответственности за «пропаганду ненормальный отношений», передает его слова российское информагентство ТАСС.

«По инициативе органов прокуратуры подготовлен законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду ненормальных отношений, педофилии, добровольного отказа от детей. Этот проект проходит процедуру согласования», — сказал он.

Подробности законопроекта и что подразумевается под «ненормальными отношениями» Швед не раскрыл.

В комментарии для ТАСС он добавил, что «деятельность наших оппонентов, которые пытаются разрушить наши ценности, пытаются разрушить нашу государственность, нашу мораль, направлена в целом на разрушение Беларуси как страны».

В июне 2023 года Генпрокуратура заявила о разработке изменений в УК, по которым осужденных за педофилию смогут принудительно лечить. Тогда же ведомство предложило о установить административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри», внедрения в учреждениях образования обязательного курса полового воспитания детей и молодежи.