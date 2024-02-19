Три новостных региональных сайта признаны «экстремистскими материалами»

Республиканский список «экстремистских материалов» пополнили три новых городских сайта — luninies.by, baranovichi.by и stolin.by.

baranovichi.by и stolin.by — городские сайты с новостями от ГАИ, расписанием транспорта и объявлениями. На сайт luninies.by зайти не удается.

Кроме того, в список включили тикток-аккаунты «Вектор: Беларусь – Украина», «Беларусь якая ёсць», «Виталик Матусевич», «Алексей Дышлёнок», «Владимир Соболь570», страница в «Одноклассниках» «Грамадзянiн Рэспублiкi Беларусь» и телеграм-канал «Сюжетотерапия».