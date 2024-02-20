В Минске начинают судить работника Кафедрального костела Владислава Белодеда; его обвиняют по 4 статьям уголовного кодекса

21 февраля в Минском городском суде начнут судить работника Кафедрального костела Владислава Белодеда. Информация об этом появилась в расписании суда.

Белодеда будут судить по 4 статьям УК: разжигание розни (часть 1статьи 130 УК), распространение и изготовление порнографии (часть 1 статьи 343 УК), оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и оскорбление представителя власти (статья 369 УК).

Беларуса задержали летом 2023 года. В общей сложности его арестовывали на 45 суток по статье о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП).

После против преподавателя Катехизиса возбудили уголовное дело о разжигании вражды.

Владислав Белодед — выпускник Института теологии БГУ, после окончания которого поступил в римо-католическую семинарию и проходил практику в Минском Архикафедральном соборе.