В Бресте за донат полку Калиновского судили айтишника; прокурор запросил 5 лет колонии

Брестский областной суд 12 и 14 февраля рассмотрел уголовное дело против 39-летнего айтишника Александра Сысоева. Его обвиняли по статье о финансировании беларусов, воюющих на территории других стран (часть 2 статьи 361-3 УК), пишет «Вясна».

По информации правозащитников, беларуса судили за донат, сделанный в фейсбуке через платежную систему PayPal. Сысоев задонатил полку Калиновского 12,91 долларов с беларуской карты.

Беларуса задержали 5 июля 2023 года. Известно, что задержанный в последнее время жил в Березе и разрабатывал компьютерную игру.

12 февраля прокурор Запросил для Сысоева 5 лет колонии усиленного режима. Приговор огласили 14 февраля, но результат его неизвестен.