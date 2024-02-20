В Поставском районе незаконно вырубили 700 деревьев; прокуратура возбудила уголовное дело

В Поставском районе незаконно вырубили более 700 деревьев. Прокуратура возбудила уголовные дела за незаконную вырубку деревьев и за превышение служебных полномочий, пишет пресс-служба ведомства.

Обвиняемый — один из руководителей предприятия района. По информации ведомства, с августа по октябрь 2022 года он организовал в Шарковщинском районе незаконную вырубку более 700 деревьев объемом более 500 кубометров.

Этими действиями он причинил ущерб в особо крупном размере, а также нанес вред окружающей среде на 100 тысяч рублей. На него завели уголовное дело за незаконную вырубку деревьев (часть 3 статьи 277 УК).

Разрешение на вырубку леса оформил работник Миорского района. Против него возбудили уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий (часть 3 статьи 426 УК).