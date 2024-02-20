Против могилевского журналиста Евгения Глушкова завели уголовное дело

Против могилевского журналиста и видеооператора Евгения Глушкова завели уголовное дело по статье о создании или участии в экстремистском формировании (статья 361-1 УК), пишет MAYDAY. Информацию «Медиазоне» подтвердили правозащитники «Вясны».

Глушкова задержали в начале января. Соседи видели, как мужчину выводят из дома милиционеры. Еще один знакомый бывшего журналиста рассказал «Медиазоне», что Глушков сейчас под следствием.

Близкий к силовикам телеграм-канал «Шестой регион» опубликовал видео с Глушковым. На камеру журналист говорил, что занимался съемкой и монтажом роликов для издания «Могилевский регион» (6tv.by).

По информации правозащитников, Глушков сейчас находится в тюрьме №4 Могилева.

Евгений Глушков — бывший могилевский журналист, в 90-е и 2000-е работал на городском телевидении, после этого сотрудничал с разными городскими порталами.

В январе 2022 года по могилевскому телевидению показали обыски у сотрудников 6tv. В сюжете их назвали «горе-писаками» и «продавшими родину за бутылку». Позже сайт издания был заблокирован решением Мининформа.